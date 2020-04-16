HABER /  DÜNYA

Fransız uçak gemisindeki her 3 askerden 1’inde koronavirüs çıktı

Fransız uçak gemisindeki her 3 askerden 1’inin corona virüs testi pozitif çıktı. Uçak gemisi karantinaya alınırken 31 denizcinin hastaneye kaldırıldığı bu askerlerden bir tanesinin ise yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Abone ol

Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona refakat eden diğer gemilerde görev alan askerlerin corona virüs test sonuçları açıklandı.

Euronews’da yer alan habere göre test yapılan her 3 askerden 1’inin sonuçları pozitif çıktı.

1767 denizciye corona virüs testi yapıldığını açıklayan Fransa Savunma Bakanlığı 668 askerde corona virüse rastlandığı bilgisini paylaştı.

Çoğunluğu Charles de Gaulle uçak gemisinde görev alan askerlerden 31’inin tedavilerine başlandığı ve bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi. 

Aynı açıklamada uçak gemisinin ülkenin güneyinde bulunan Toulon’daki limana demirlediği ve geminin karantinada olduğu bilgisinin de altı çizildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Emir Miray Köksal
Saplantılı aşıktan akılalmaz cinayet! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den uyarı: Salgının çıkış kolundayız henüz
Koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketi yasalaştı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Fatih Terim koronavirüsü yendi
ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker kimdir aslen nereli Alaattin Çakıcı açıklaması olay!
Balıkesir Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi
Manisa'da korkutan deprem!
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir kaç yaşında?
Yorumlar 1 yorum