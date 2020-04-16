Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Emir Miray Köksal

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

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Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak.

Galatasaray altyapısından yetişen Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde. Böylelikle hem takımın yaş ortalaması hem de maliyetler aşağı çekilecek.

Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı

Kulübün altyapısındaki oyuncuların raporları bizzat Belözoğlu tarafından inceleniyor. Bu çalışmalar ışığında devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı.





Aykut Kocaman tarafından transfer edilmiş

Sakaryaspor altyapısında yetiştikten sonra dönenim Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Fenerbahçe transfer edilen 5 oyuncudan biri olan Emir Miray sol bek bölgesinde görev yapıyor.





Oğuz Kağan ve Burak Albayrak da yer alacak

Çaykur Rizespor forması giyen Oğuz Kağan ve Burak Albayrak da gelecek sezonun takım iskeletinde yer alacak.