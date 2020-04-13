THY'nin yolcu sayılarını koronavirüs olumsuz etkiledi!

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 53 azaldı

Türk Hava Yolları'nın Kamuya Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre şirketin Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 59,1 azaldı. Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile yüzde 63,3 olarak gerçekleşti. İç hatlarda geçtiğimiz yılın mart ayında 2 milyon 495 bin 300 kişi taşıyan THY, bu yılın aynı ayında 1 milyon 383 bin 125 kişi taşıdı.