HABER /  YEREL

Diyarbakır'da zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca  Lice ilçesi kırsalında önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan istihbarata dayalı "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Nokta Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

"Biji Amed" kod adlı H. K.'nin ölü, "Laşer Cem" kod adlı F.Ö'nün sağ olarak etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında güvenlik güvenlik güçlerince yapılan arazi taramasında dün teröristlerce kış üstlenmesi için kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sığınakta, ele geçirilen plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.

Sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 roketatar mühimmatı, bin 680 küçük pil, 140 büyük pil, 4'lü pil bloku, 6'lı pil bloku, 2 küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Teröristlere yardım eden 3 kişi yakalandı

Operasyonda teröristleri, ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O, D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri bu saate dikkat
Milli Eğitim Bakanlığı ilk solunum cihazını üretti
Saplantılı aşıktan akılalmaz cinayet! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den uyarı: Salgının çıkış kolundayız henüz
Koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketi yasalaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Gael Clichy heyecanı
Beşiktaş'ta Lens ve Boateng Türkiye'den ayrıldı
Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir kaç yaşında?
Uçak gemisindeki her 3 askerden 1’inde koronavirüs çıktı
Sedat Peker kimdir aslen nereli Alaattin Çakıcı açıklaması olay!
Filyasyon ne demek filyasyon raporu nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?
Yorumlar