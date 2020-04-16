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Akbank çalışanı koronavirüs nedeniyle vefat etti üstelik testleri iki kez negatif çıkmış

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından Akbank'ta coronavirüs şoku.. Testleri iki defa negatif çıkan Akbank çalışanı 47 yaşındaki Ali İhsan Orallı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Bankanın 18 personeli de testleri pozitif çıktığı için tedavi görüyor.

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Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde genç-yaşlı, hasta- sağlıklı demeden can almaya devam ediyor.. Akbank çalışanı 47 yaşındaki Ali İhsan Orallı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Acı haberi Twitter hesabından duyuran CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, koronavirüsten vefat eden Ali İhsan Orallı'nın koronavirüs testinin 2 kez negatif çıktığını belirtti.

18  Akbank çalışanın da testi pozitif çıktı 

Barış Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akbank İzmir Bölge Krediler Müdürlüğü yetkililerinden testleri 2 kez negatif çıkan 47 yaşındaki Ali İhsan Orallı da Coronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Vefat, Akbank çalışanlarına mail yoluyla duyuruldu. Bankanın 18 personeli de testleri pozitif çıktığı için tedavi görüyor"

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