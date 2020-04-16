Mario Balotelli Galatasaray'a evet dedi tek şartı var

Galatasaray'da Falcao ile ücret indirimde anlaşamaması durumu göz önüne alınarak Cimbom'da yeni hedef, Mario Balotelli oldu. Balotelli, menajeri aracılığıyla gönderdiği mesajda paradan çok huzur aradığını vurgulattı. Yıldız isim, ırkçılığı tekrar yaşamak istemediği için Galatasaray'a çok sıcak bakıyor.

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Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız isim ilk seçenek haline geldi.

Balotelli paradan çok mutluluk dedi

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta. Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.

Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.

Terim'den Balotelli notu

Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.

Balotelli ırkçılığın olmadığı Türkiye'yi istiyor

Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması. Ama özellikle Avrupa maçlarında ırkçı bir tutum olursa ve kendisi de buna tepki verirse kulüp tarafından suçlanmak değil, desteklenmek istiyor. Bunun alacağı paradan çok daha önemli olduğu menajeri Raiola tarafından vurgulandı.

2+1 sözleşme hazırlığı iddiası

Galatasaray ile Balotelli arasındaki görüşmeleri doğrulayan İtalyan muhabir Nicolo Schira, sarı-kırmızılı takımın, 2+1 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Balotelli İtalya'da ırkçılıkla karşılaştı

İtalya'da sık sık ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'nin kendisini eleştiren başkan Massimo Cellino ile arasının açık olduğu biliniyor. Bu nedenle gideceği kulüpte kendisine sahip çıkılmasını istiyor.

Cellino, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" demiş ve ırkçılık yapmakla suçlanmıştı. Gelen tepkiler üzerine de özür dilemek zorunda kalmıştı.

Serbest kalma maddesi gerçekleşirse Cimbom avantajlı

Balotelli'nin, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu maddenin İtalya dışına transferi durumunda geçerlilik kazanacak olması da Galatasaray'ı avantajlı kılıyor.

Balotelli'nin top koşturduğu Brescia, Serie A'da son sırada yer alıyor. Düşme hattının üzerinde 17. sırada yer alan Genoa ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti. Kariyeri boyunca ise 396 maça çıktı. 161 gol, 33 asisti bulunuyor.