Ercüment Ovalı'dan bomba bir haber daha! Covid-19 aşısından sonra ilacı da...

Koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışan ve 23 Nisan'a aşı için gün veren Prof. DR. Ercüment Ovalı, yarın itibariyle koronavirüs ilacı konusunda çalışmak için yeni bir ekibin laboratuvara gireceklerini duyurdu...

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Koronavirüs (Covid-19) aşısı üretmek için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya almıştı. 3 ekip halinde çalışan Ovalı, yeni bir paylaşımla yeni bir müjde daha verdi. Ovalı, dördüncü bir ekip kurduğunu ve o ekibin de koronavirüs için ilaç çalışması yapacağını duyurdu.

"Yarın yeni bir ekip uluşturuyoruz; ilaç için..."

Koronavirüs aşı çalışmaları için dün “Dünya nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." diyen Ovalı, gece yaptığı paylaşımda ise 3 grup halinde çalışan ekibini tanıttı. Ardından da grup sayısını bugün 4'e çıkaracaklarını belirterek "Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz" dedi.

Ben bu Türk çocuklarına güveniyorum...

İşte Ercüment Ovalı'nın o paylaşımı ve 3 grupluk koronavirüs aşısı ekibi: "Günler , geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz icin 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk çocuklarina inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre, Aşı ve virus spesifik T hucre grubu"