YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" deyip açıkladı: Ortak araştırma merkezi kurulabilecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ve koronavirüsle mücadele hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saraç, "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk." diye konuştu.

Abone ol

YÖK Başkanı Saraç, "Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi." açıklaması yaptı.

Yekta Saraç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu, ülke için ilk"

- YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk.

- Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz.

Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

- Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.