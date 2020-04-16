Loris Karius depremi! Beşiktaş'a ihtar gönderdi

Beşiktaş'ta Loris Karius, geçmişe yönelik 500 bin Euro alacağının yanı sıra nisan ve mayıs aylarının maaşlarını talep etti. Yönetimin bu kararı kesin bir dille reddetmesinin ardından Karius, tek taraflı fesih için kulübe ihtar gönderdi.

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Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonu dolacak olan Loris Karius, kulübe bildirimde bulunarak gitmek istediğini belirtti.

''Ayrılmak istiyorsan, geçmiş alacaklarını bırakacaksın''

Alman kaleci, aynı zamanda geçmiş alacaklarıyla birlikte nisan ve mayıs ayı maaşlarını da talep etti. Yönetim ise bu isteği kesin bir dille reddederek, "Ayrılmak istiyorsan, geçmiş alacaklarını bırakacaksın. Ancak bu şekilde izin veririz" restini çekti. Yönetimin cevabı sonrasında deneyimli eldiven kulübe tek taraflı fesih için ihtar gönderdi ve ayrılık için adımını attı.

Türkiye'den ayrılması bekleniyor

Daha önce ülkesine gitmesi için izin verilen Karius'un bu gelişmelerin ardından iki gün içerisinde Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ise tüm takıma tebliğ ettiği şekilde pandemi sürecinde herhangi bir ödeme yapmayacağını belirtmişti.

500 bin Euro alacağı bulunuyordu

Karius'a da geçmiş ve geleceğe dair ödeme gerçekleştirmeyeceğini aktaran Başkan Çebi ve ekibi, "Konuyu artık bundan sonra FIFA nezdinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta sezon başına 1.5 milyon Euro garanti maaş alan Karius'un içeride 500 bin Euro alacağı bulunuyordu.

''Koronavirüs sürecinde FIFA kararını verecektir''

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları Karius'la yaşanan krizi değerlendirdi. Torunoğulları, "Karius ile sözleşme uzatmama konusunda kararımız vardı. Ligin tamamlanması sarkarsa o da kalmak zorundaydı. FIFA ve Kulüpler Birliği, oyuncudan indirim tavsiye ediyor. Kulüplerde 2 aydır gelir yok, hep gider var. O da bunu bir fırsat olarak gördü. '2-3 maaşını bırak, lig zaten oynanmıyor' dedik. Kabul etmedi. Koronavirüs sürecinde FIFA kararını verecektir" ifadelerini kullandı.