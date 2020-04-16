Alaattin Çakıcı kimdir nereli Alaatin Çakıcı suçları ve hayatı

Yeni af yasasıyla Alaattin Çakıcı da kaldığı Sincan cezaevinde tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Alaattin Çakıcı'nın hayatı da merak konusu oldu. Alaattin Çakıcı 67 yaşında ve aslen Trabzonlu. 2 evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son eşi Nuriye Uğur Kılıç oldu. Alaattin Çakıcı'nın 2 tane çocuğu var.

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İnfaz Yasası'nın onaylanıp Meclis'ten geçmesinin ardından organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu. Birçok suça karışan Alaattin Çakıcı'nın özel hayatı da tahliyesinin ardından merak konusu oldu.

Alaattin Çakıcı aslen Trabzonlu ve 67 yaşında. 2 kez evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son evliliğini ünlü babalardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la yaptı. Bu evlilik kısa sürdü ve olaylı bitti. Alaattin Çakıcı'nın bir kızı bir de oğlu var.

Tahliye oldu: Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu.

2 kez evlendi 2 çocuğu var

Alaattin Çakıcı aslen Trabzonlu ve 67 yaşında. 2 kez evlilik yapan Alaattin Çakıcı'nın son evliliğini ünlü babalardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la yaptı. Bu evlilik kısa sürdü ve olaylı bitti. Alaattin Çakıcı'nın bir kızı bir de oğlu var.

Alaattin Çakıcı nasıl yakalanmıştı?

Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 Trabzon doğumlu Türk organize suç örgütü lideridir. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998’de düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural’ın kızı Aslı Ural’la birlikte Fransa’nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı’nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

Alaattin Çakıcı'yı polis o dönem birlikte olduğu Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'ı takip ederek bulmuştu. Aslı Ural'ın annesi ünlü modacı Canan Yaka, Çakıcı'nın da yakın arkadaşıydı.

Babası bir saldırıda öldü

Babası Ali Çakıcı'yı 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybeden Çakıcı, 1984'ten itibaren çek – senet tahsilatı yapan grupların liderliğini yapmaya başladı.

Eski eşini öldürttü

Alaattin Çakıcı dönemin ünlü mafya babalarından Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Çakıcı ile evlendi. Çiftin evliliğinden Onur Çakıcı dünyaya geldi. Alaattin Çakıcı boşandığı eşi Uğur Çakıcı'yı Uludağ'da kayak yaparken öldürttü.

Alaattin Çakıcı'nın firarda bulunduğu dönemde Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelen aileleriyle bir toplantı yaptığı da tespit edildi. Çakıcı, 1998'in Şubat ayında Fransa'da yapılan bir operasyonda yakalanmaktan kılpayı kurtuldu. 17 Ağustos 1998’de sevgilisi Asıl Ural'ı izleyen polis onu Nice kentinde yakaladı.

ALAATTİN ÇAKICININ HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR

– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.