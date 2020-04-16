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Trabzonspor'un peşinde olduğu Guelor Kanga: Taraftarlar çok iyi

Trabzonspor'un daha önce de transfer girişimlerinde bulunduğu ancak olumsuz olan Guelor Kanga, yeniden Fırtına gündemine geldi. Geleceğiyle ilgili konuşan Kanga Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı.

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Trabzonsporlular Guelor Kanga'yı sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Kanga hala Fırtına gündeminde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye'nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Tekrar masaya oturabiliriz"

Trabzonspor'la ilgili Kanga, "Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın" dedi.

"Taraftarları çok iyi"

Taraftara da ayrı parantez açan başarılı futbolcu, "Sezon başında UEFA Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" ifadelerini kullandı.

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