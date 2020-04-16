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Mardin'de koronavirüsten öldü geçen yılki paylaşımı şaşkına uğrattı

Mardin'de koronavirüs (kovid-19) tedavisi gören iki çocuk babası Nurettin Çınar (41), dün koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Çınar'ın geçen yıl sosyal medyada  'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı ortaya çıktı.

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Mardin Derik ilçesi Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, koronavirüs testi pozitif çıktı. Çınar, koronavirüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. 

Nasıl öleceksin uygulamasında çarpıcı ayrıntı

Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Paylaşımı yakınlarını da şaşkına çevirdi

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

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