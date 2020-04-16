TESK'ten bakkal ve büfeler için sokağa çıkma yasağı başvurusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESK) bakkalların ve büfelerin hafta sonu açık olabilmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın acil ihtiyacı söz konusu olduğunda eve en yakın olan bakkallar ilk akla gelen yerlerdir. Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. Hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir" diyor.

Corona virüsü nedeniyle büyükşehirlerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal ve büfelerin açık olması için İçişleri Bakanlığı’na müracaat ettiklerini açıklayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşın acil ihtiyacı söz konusu olduğunda eve en yakın olan bakkallar ilk akla gelen yerlerdir.

Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. Hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar” dedi.