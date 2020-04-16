Okullarda yaz tatili iptal mi edildi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Koronavirüs nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönem yaz tatilinde mi telafi edilecek? Dün akşam Meclis'ten geçen yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir" dedi.

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Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

Bakan Ziya Selçuk Twitter hesabından açıkladı

Düzenlenin Meclis’ten geçmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, “TBMM'de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz” dedi.