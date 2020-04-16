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Halk TV'de bomba patladı! Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt istifa etti

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt, "Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak'ta bitirdim" açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu.

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Halk TV’nin, Cafer Mahiroğlu'na satılmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturan Sedat Bozkurt, görevini bıraktığını açıkladı.

"Kararımı kanalın yeni sahibine bildirdim"

Sedat Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: 26 Ocak’ta küçük bir operasyon geçirdim, 31 Ocak tarihinde de Halk TV ile ilgili kararımı kanalın yeni sahibine bildirdim. Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak’ta, resmen raporumun bittiği gün bitirdim.

Neden şimdiye kadar açıklamadı?

Bozkurt, kararı neden açıklamadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: Kanalın sahibi Cafer Bey’in ricası üzerine de bunu açıklamadım. Halk TV ile herhangi bir ilişkim 2.5 aydır söz konusu değil. Yeni sahibi ile çalışanlara başarılar dilerim.

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