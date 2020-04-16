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TBMM'den belediyelere su faturalarını erteleme yetkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüsle ekonomik alanda mücadele kapsamında önemli bir karara daha imza atıldı. Buna göre; belediyelere su faturalarını 3 ay erteleme yetkisi verildi.

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Ülkemizde yeni tip koronavirüsüne karşı ekonomik ve sosyal alanda her geçen gün yeni önlem ve uygulamalar hayata geçiriliyor. Söz konusu uygulamara bir yenisi eklendi.  Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

3 aylık erteleme seçeneği 

Buna göre; konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Top belediyelerde

Faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşların beklentisinin hangi belediyeler tarafından karşılık bulacağı şimdiden merak konusu oldu.

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