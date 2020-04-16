İçişleri Bakanlığından 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 342 pazar esnaf ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndermiş, genelge ile semt ve mahalle pazarlarında tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuralları yeniden düzenlenmişti.

Denetim yapıldı

Söz konusu genelgeye göre ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışı yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının iki katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları başta olmak bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında dün denetimler yapıldı.

342 pazar esnafı ve müşteriye idari işlem uygulandı

Denetimlerde toplam 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi. Bu denetimlerde 342 pazar esnafı ve müşteriye alınan kurallara uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.