Ramazan 2020 başlangıcı ilk oruç ne zaman tutulacak Diyanet

Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Müslüman alemi oruç ibadetine bu sene 24 Nisan'da başlayacak. 2020 yılının ilk Ramazan ayı sahuruna 23 Nisan gecesi kalkılacak ve ilk iftar 24 Nisan'da açılacak. 23 Mayıs 2020 ise Arefe günü olacak.

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. 2020 Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Ramazan Bayramı tarihi ise dini günler takvimi içerisinde yerini aldı. Peki, bu yıl Ramazan hangi tarihte başlıyor ve ne zaman bitiyor?

24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs’ta ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek.

1- Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.

2- ​Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.

3- İslam dini, emir ve yasakların ifasında kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler koymuştur. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucunu, belli şartlara bağlı olarak kazaya bırakma konusunda bazı ruhsatlar tanınmıştır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs’a denk gelecek. Namaz vakitleri oruçların başlama ve bitiş saatleri il il cnnturk.com Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listede illerin ezan saatlerinin yanı sıra Ramazan ayı ve oruçla ilgili merak edilen konular da yanıt bulacak.