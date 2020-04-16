HABER /  YEREL

Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta vatandaşlar koronavirüs uyarılarına rağmen park ve bahçelere akın ederken, parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince “virüsten ölmeyi bekliyorum” demesi şok etti.

Abone ol

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar.

Piknik yaptılar

Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar. Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü.

Maske takmadılar

20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

"Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye"

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak iddiası doğru mu? Yasaktan muaf olacaklar
CHP’li 11 belediye başkanından ortak çağrı! Sokağa çıkma yasağı uygulansın
TBMM'den belediyelere su faturalarını erteleme yetkisi
Mardin'de koronavirüsten öldü geçen yılki paylaşımı şaşkına uğrattı
Okullarda yaz tatili iptal mi edildi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Kısa Çalışma Ödeneği nasıl gerçekleştirilecek! Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Denizcilik sektörüne korona nedeniyle 39 tedbir
Avukat Zeynep Çiftçi kimdir benzerliği TT oldu
İtalya'da ilk plan futbola 'kupa' ile başlamak!
Samsun'da 96 yaşında koronavirüsü yenmişti sağlıklı yaşamın 3 sırrını anlattı
İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu
Ayvalık tostu tarifi meşhur lezzet!
Yorumlar 8 yorum