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Fatih Portakal bu akşam ekrana çıkabilecek mi? RTÜK ceza vermişti

RTÜK Fox TV'ye Fatih Portakal'ın 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği' gerekçesiyle 3 kez yayın durdurma cezası vermişti. Yasak bugün başlayacak mı? Fatih Portakal'la Fox Ana Haber yayınlanacak mı?

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Ana Haber'i, sunucusu Fatih Portakal’ın ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle en üst limitten cezalandırıp 3 kez durdurma cezası vermişti. Peki bugün saat 19:00'da FOX TV Ana Haber bülteni yayınlanacak mı? 

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, cezanın henüz resmi olarak Fox TV'ye bildirilmediğini belirterek, "Program durdurma bugün uygulanmayacak. Karar metninin yazımı tamamlanacak ve yayıncı kuruluşa iletilecek, süreç bundan sonra başlayacak. Bunun da belirli bir takvimi yok" ifadesini kullandı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise, “Fox’a henüz karar metni ulaşmamış, onu bekliyorlar. Önceki uygulamalarda o saatte ana haber yayınlanmamış o da sonra yargıdan dönmüş” bilgisi verdi.

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