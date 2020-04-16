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İBB önünde eylem! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttular

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait bir şirkette taşeron olarak çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasındaki eylemde işçiler sosyal mesafe kuralına uydu.

''Ödemelerimizi yapamıyoruz''
Eylem yapan işçilerden Ahmet Turhan "Son bir buçuk senedir. Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Haliyle bu bir zincirleme, zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şu an zor durumdayız. Şu an şantiyeler kapalı durumda. Hiç bir şekilde çalışma yapamıyoruz" dedi.

''Akşam evime ekmek götüremiyorum''
Bir başka işçi ise "Ben taşeron çalışanıyım. 7 aydır kiramı ödeyemiyorum. Akşam evime ekmek götüremiyorum." diye konuştu.

''Ekrem Başkan hiç aç kaldın mı?''
İşçiler, ellerindeki pankartlarla eylem yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslerini duyurmaya çalıştılar. İşçilerin ellerindeki kartonlarda ''Sana oy verdim, aç kaldım.'', ''Sen hiç aç kaldın mı Ekrem Başkan.'' şeklindeki yazılar dikkat çekti.

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