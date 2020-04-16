Veyis Ateş Habertürk'te 'osuruk' olayının olduğu geceyi anlattı

Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan ses Twitter'de TT oldu. Habertürk'te yaşanan o gece ile ilgili Veyis Ateş neler söyledi?

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Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu Habertürk'teki canlı yayında çıkan ses bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu.

Veyis Ateş, Twitter'da da gündem olan olayla ilgili olarak ilk kez İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında konuştu. Çıkan sesin kesinlikle sanıldığı ve iddia edildiği gibi bir ses olmadığını ve koltuktan ya da herhangi bir eşyadan çıkmış olabileceğini söyleyen Ateş, sesin kaynağının ise bilmediklerini ifade etti.

Hadi Özışık'ın Youtube adresi için TIKLAYIN