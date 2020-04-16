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Elazığ'da salep bitkisi toplayan 4 kişiye rekor ceza!

ELAZIĞ'da, koruma altındaki salep bitkisini toplayan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanınca şüphelilere 'Biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi' suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan araç aramasında 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, M.K., C.A., H.K. ve Ş.A.'nın Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı.

4 kişiye tam 294 bin 988 lira ceza

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalarken araçlarında yapılan aramalarda 50 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Bölgeye gelen Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, salep soğanıyla yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 294 bin 988 lira idari para cezası uyguladı

Jandarma ekipleri de cezai işlem uyguladı

Koruma altında olan salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca şüpheliler izin belgesi almadan Diyarbakır'dan geldikleri için jandarma ekiplerince her bir şüpheliye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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