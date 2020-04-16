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Bursa'da iş insanı otomobilinde başından vurulmuş şekilde ölü bulundu

BURSA'da döviz bürosu sahibi Hamza K. (46) otomobilinde kanlar içinde cansız şekilde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Hamza K.'nın başından vurularak öldüğünü belirledi.

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Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki 16 AGC 25 plakalı otomobilin içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekibi, sağ arka camını kırıp, kilitli kapıları açarak otomobile girdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis intihar üzerinde duruyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kişinin döviz bürosu sahibi Hamza K. olduğu belirlendi. Polis, ruhsatlı silahı yanında bulunan Hamza K.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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