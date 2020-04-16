Borsa İstanbul endeksinden sert yükseliş

Küresel piyasalarda oluşan endişeli havaya dün uyan BIST 100 endeksinde bu sabah pozitif görünüm hakim oluyor. Endeks güne %0,89 oranında yükselişle 96.705 puandan başladı.

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Küresel risk iştahındaki toparlanma, zayıf gelen ekonomik veriler ile dikkatleri tekrar salgına ve resesyona ilişkin endişelere çevirdi. Beklenenden zayıf gelen ekonomik verilere ve finansal tablolara petrol fiyatlarındaki düşüş de eklenince piyasalarda düşüş kaçınılmaz oldu. Dolardaki yükselişin de baskısı ile BIST 100 endeksi günü tüm tutunma çabalarına rağmen %2,73’lük düşüşle 95.855 puandan tamamladı.

ABD borsaları dün günü %2'yi bulan düşüşlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seir izlenirken, Avrupa borsalarının da yataya yakın açılışlarla başlamaları beklentisi hakim oluyor.

Dünya çapında toplam vaka sayısı psikolojik sınır olan 2 milyonu aşarken, önümüzdeki süreçte açıklanacak ekonomik verilere ve salgının yayılma hızına odaklanılmaya devam edilecek. Yurt içinde toplam vaka sayısı 69.392’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1.518’e ulaştı.