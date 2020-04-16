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Corona virüs son durum: İspanya ve İran'da bilanço artıyor

İRAN'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi. İspanya'da ise ölü sayısı 19 bini aştı.

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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 780'e, vaka sayısı 2 milyon 89 bin 237'e ulaştı. 

ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

İran ve İspanya'da bilanço artıyor
İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi. İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı. Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.

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