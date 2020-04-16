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Cengiz Ünder için Napoli devrede

Roma'nın satış listesine koyduğu Cengiz Ünder, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin transferdeki ilk hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Futbol hayatına İtalya'nın Roma takımında devam eden ve corona virüs salgını nedniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ve bu yüzden satış listesine konulan Cengiz Ünder için Çizme basınından flaş bir iddia geldi.

Cengiz için Napoli devrede
Corriere dello Sport'a göre Napoli, Cengiz Ünder için devrede. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.

Kanat oyuncusuna ihtiyacı var
Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.

Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.

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