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Alex de Souza: Ben maaşımı bırakırdım

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna ''Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.” şeklinde yanıt verdi.

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Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, Brezilya basınına koronavirüs zamanlarında oyuncuların hakları ve görevleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''Ben olsam maaşımı bu dönemde bırakırdım''
42 yaşındaki Brezilyalı spor adamı ‘Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi; “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya’da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Öncelikle bunu konuşmak gerekiyor. Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece ben olsam maaşımı bu dönemde bırakırdım.”

''Türkler beni her gün daha çok şaşırtıyor''
“Fenerbahçe taraftarlarının heykelinizi koronavirüse karşı ‘koruduğu’ haberini nasıl aldınız?” sorusuna ise Brezilyalı yıldız, “Bir arkadaşım bana ‘bak kaptan, seninle ilgileniyoruz’ diyerek bir fotoğraf gönderdi. Türkler beni her gün daha çok şaşırtıyor. Yedi yıl önce İstanbul’dan ayrıldım, bunu yapmalarına gerek yoktu. Ama içinde yaşadığımız şu anki durumda bu hareketi çok büyük bir sevgi jesti olarak görüyorum” diyerek yanıt verdi.

Efsaneler arasında yer aldı
90min.com’un Brezilya versiyonundaki haberde, ‘Kariyerinde birden fazla kulüpte efsane olan 8 isme’ yer verildi. Haberde, Alex’e de yer verildi. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 344 maçta 171 gol 147 asistlik performans gösterdi. 8 kişilik listede şu ünlü isimler bulundu: Renato Portaluppi (Fluminense ve Gremio), Ronaldinho (Barcelona ve Atletico-MG), Fernando Prass (Vasco ve Palmeiras), Edmundo (Vasco ve Palmeiras), Rai (Sao Paulo ve PSG), Bebeto (Flamengo, Vasco ve La Coruna), Paulo Nunes (Palmeiras ve Gremio).

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