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Cumhuriyet gazetesi için soruşturma! Altun'un adresini göstermişlerdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikamet adresini yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını bildirdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi" başlığı altında, "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor" ifadelerinin geçtiği bir haber yayımlandığı belirtildi. 

Tamamen gerçeğe aykırı haberler....

Açıklamada, tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. 

Aynı gazetenin 14 Nisan tarihli sayısında, "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafının yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayımlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır. 

İmar Kanuna'na aykırılık soruşturması

Bununla birlikte, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir." 

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