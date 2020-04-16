İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Cumhuriyet gazetesine soruşturma' açıklaması

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada soruşturma konusun kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması olduğu aktarıldı.

Dezenformasyon amaçlı haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; “16 04.2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi." Başlığı altında "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor." Şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Can güvenliği tehlikeye sokuldu

Aynı gazetenin 14.04.2020 tarihli sayısında "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafları yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu;

kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.

Bununla birlikte;

Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” denildi.