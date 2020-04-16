Altın fiyatları düşer mi? Gram altın yeni rekor kırdı 385 sınırını aştı

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı saat 14.30 itibariyle 387 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları, koronavirüsün büyüme endişelerini tetiklediği bir ortamda, kötü gelen ekonomik veriler ve şirket kârları ile birlikte yükselişini sürdürüyor.

Gram altın dünü 382 liradan tamamlamıştı. Güne 382 lira satışla başlayan gram altın, saat 14.30 itibariyle 387 liraya çıktı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti. Altın fiyatlarında koronavirüs salgını sebebiyle henüz bir düşüş beklenmiyor.

Saat 14.30 itibariyle altının satış fiyatları şöyle:

Gram altın 387 lira

Cumhuriyet altını 2.242 TL

Çeyrek altın 643 TL

Yarım altın 1.042 TL

Ata altın 2.155 TL

14 ayar bilezik gramı 181 TL

18 ayar bilezik gramı 232 TL

22 ayar bilezik gramı 290 TL

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.