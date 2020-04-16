İstanbul'dan ürküten manzaralar! Semt pazarları koronavirüs tehlikesi saçıyor

Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile dört bir koldan savaşırken, alınan önlemlerin semt pazarlarına uğramadığı görülüyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar pazarlara akın etti.

Geçen haftalara göre daha da dolu olan pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.