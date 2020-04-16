İstanbul'dan ürküten manzaralar! Semt pazarları koronavirüs tehlikesi saçıyor
İSTANBUL'dan gelen görüntüler koronavirüs salgınına karşı her gün her saat yapılan sosyal mesafe uyarılarına pek de kulak asılmadığını gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerine uyan neredeyse yok!
Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile dört bir koldan savaşırken, alınan önlemlerin semt pazarlarına uğramadığı görülüyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar pazarlara akın etti.
Geçen haftalara göre daha da dolu olan pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.
Koronavirüsle mücadelenin yumuşak karnı olarak gösterilen semt pazarlarında kural da yok kurala uyan da. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan pazarlarda, tezgahlar arası 3 metre uygulaması da kulak arkası ediliyor.
Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Pazar girişlerinde zabıta ekiplerinin tek tek uyarıları ve maske dağıtımına rağmen çok sayıda vatandaş uyarıları kulak arkası etti.
Pazarcı esnafının da eldivensiz ve maskesiz satış yaptığı görüldü. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.