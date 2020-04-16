Bartın'da yoğun bakıma alındı sadık dostu 5 gündür hastane önünde bekliyor

BARTIN'da Önder S. isimli vatandaş evinde rahatsızlanıp ambulansla hastaneye getirildi, beslediği köpeği de ambulansı takip ederek hastaneye geldi. Sevimli köpek tam 5 gündür hastane önünden ayrılmayarak, gerçek dost olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Bartın'da pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.

Önder S.'nin hastaneye getirilme anında sahibi olduğu köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi. Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45)de kapı önünde duran köpeği besliyor.

"Tüm insanlığa ders olması gereken bir davranış"

Çetin, “Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır” dedi.