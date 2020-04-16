23 Nisan hangi gün sokağa çıkmak yasak mı olacak?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı geliyor iddiası sosyal medyanın gündemine oturunca yetkililerden resmi açıklama geldi. Bu sene çocuk bayramı 23 Nisan perşembe gününe denk geliyor. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak iddiaları yalan çıktı.

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Sokağa çıkma yasağıyla ilgili gündeme düşen bayram tatili iddiası olay oldu. 23 Nisan resmi tatili bu yıl perşembe gününe denk geliyor. İddiaya göre 23 nisan ile birlikte cuma günü de katılarak haftasonu ile birlikte 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Aynı şekilde cuma gününe denk gelen 1 Mayıs resmi tatili de haftasonu ile birleştirilip 3 günlük bir yasak daha getirilecek. Bu iddialar sosyal medyanın gündemine oturunca Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada "İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada bu iddiayı yayanlar hakkında işlem başlatıldığı da bildirildi.

Çiftçiler yasaktan muaf olacak

Bu hafta Cuma gecesi saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilecek ve yasak pazar gecesi saat 24.00'da bitecek. Bu kez sokağa çıkma yasağına tarım ve hayvansal faaliyette bulunan çiftçiler ve gıda sektörü dahil edilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiği belirtildi.

Yasaktan muaf olacaklar şunlar:

Bakan Pakdemirli, sokağa çıkma yasağı muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı:

*“Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.

*Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için pazar akşamı saat 18.00'den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar.

*Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar. Veteriner hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler.

*Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir. Mevsimlik İşçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir.

Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde Mülki Amirlere (Kaymakamlık, Valilik, Tarım ve Orman İl, ilçe Müdürlükleri) başvurabileceklerini de belirtti.