Tekirdağ'da motosiklet üzerinde sosyal mesafeye çözüm

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet üzerinde biri ters oturan ve kendilerini görüntüleyen sürücüye, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyen 2 kişiye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası uygulandı.

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Kapaklı'da yolda otomobiliyle giden kişi, yanından geçen motosikletteki yolcunun, motorun başında ve sürücüye dönük oturduğunu görünce şaşırdı.

Sürücünün motosikleti rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan 2 kişiye, “Hayırdır, ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran otomobil sürücüsü, motosiklette ters oturan kişiden "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" yanıtını aldı. Bu karşılığa da şaşıran sürücü, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi, çok iyiymiş harbiden. Mesafeniz gayet iyi" dedi.

Otomobildeki sürücü, ikilinin tehlikeli yolculuğunu bir süre daha görüntüledi. Motosiklet, bir süre daha trafikte görüldükten sonra gözden kayboldu.

Görüntüler haber olunca yetkililer harekete geçti

Görüntülerin basında haber olarak yer almasının ardından Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nce harekete geçildi. İlçede esnaflık yapan İbrahim Torun'un motosiklet sürücüsü, ters oturan kişinin de Yakup Torun olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında tutanak tutulurken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası uygulandı.