CHP'li Özgür Özel: Soma'da virüs tespit edilen işçiler var üretim durdurulmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'da koronavirüs tespit edilen işçiler olduğunu öne sürerek "işçiler sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar, üretim durdurulmalı." çağrısı yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma’nın madenler nedeniyle akciğer hastalıkları bakımından üst düzeyde risk taşıyan bir ilçe olduğunu belirterek, "En büyük iş cinayetinin yaşandığı Soma’da, işçiler büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya. İşçiler virüse karşı en önemli tedbirlerden olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Soma’da yeterli önlemlerin alınmadığını, bunun büyük riskler taşıdığı belirten Özel, üretim amaçlı çalışma durdurulması gerektiğini, işçilerin ücretli izne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan..."

Özel, açıklamasında şunları kaydetti: İşçi sağlığı ve bir ilçenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor. İşçilerin çalışma koşullarına yönelik tarafımıza iletilen fotoğraflar vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan bir an önce önlem alınması gerektiğini göstermektedir. 10 Nisan günü 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının meydana geldiği İmbat şirketinde üretim hiçbir şey olmamışçasına devam etmekte, hatta olası bir durdurmaya karşı artırılmaktadır.

"Koronavirüs taşıdığı tespit edilenler var"

İlçedeki madenlerde çalışan işçiler arasında koronavirüs taşıdığı tespit edilenler var. Hiçbir önlem alınmadan çalışmalarına devam eden madenciler, sadece kendileri ve aileleri için değil Soma başta olmak üzere ikamet ettikleri civar ilçeler açısından da büyük bir risk teşkil ediyor. Telafisi olmayan sonuçlar doğurmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz.

"Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı"

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun aldığı gibi TKİ bünyesindeki kömür madenlerinde ve özel işletmelerde üretim amaçlı çalışma durdurularak, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madenciyle çalışma yöntemine geçilmelidir. Türkiye koronavirüsle mücadele ederken adeta bir sınıf bağışıklığı yöntemi uygulamaktadır. Geçimini sağlayabilmek için zor şartlarda çalışmak zorunda olan, evde kalırsa aç kalacak kesimlerin virüs ile açlık arasında bir tercihe zorlanmaları kabul edilemez. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemlidir. Zorunlu olmayan üretimin durdurulması ve çalışmaya devam edilen sektörler ve vatandaşlarımız için sağlıklı koşulların yaratılması yürütme organının birincil görevidir.