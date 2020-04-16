Ali Şen'den Ali Koç'a hoca tavsiyesi: Eski futbolcularla yola devam et

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, ''Eski futbolcularımız ve futbolu bilen isimlerle yola devam edilmeli. F.Bahçe Başkanı, antrenörü gidip alır. Ben dünya ve Avrupa şampiyonu hoca getirdim. '' diyerek Ali Koç'a tavsiyede bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Sözcü Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve gündemle ilgili konuştu. Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulübün mevcut durumunu A’dan Z’ye değerlendirdi.

''F.Bahçe Başkanı, antrenörü gidip alır''

"Kulübün mali durumunda nefes almak için Ali Koç parasını hibe etti. Bunların karşısında ‘Ali Bey, başarılı olamadın’ demek doğru değil. Desteğin sürmesi lazım.'' diyen Ali Şen, şu ifadeleri kullandı; ''İşler kötüye gidiyor, kabul ediyorum. Ali Bey, yeni bir yönetim kurulu oluşturmalı. Eski futbolcularımız ve futbolu bilen isimlerle yola devam edilmeli. Teknik direktör bulmak için bu kadar vakit harcamamalı. F.Bahçe Başkanı, antrenörü gidip alır. Ben dünya ve Avrupa şampiyonu hoca getirdim. Fenerbahçe artık başarısızlığa dayanamaz.





''8 maçta 24 puanı buluruz"

Nihat Bey, 60 bin insanın patronu. Zekası var, milyar dolarların döndüğü bir şirketin sahibi. Virüs konusunda yapacakları bir şey yok ama en azından 3 hafta sonra antrenmanları başlatmalılar. Futbolcunun evde idman yapması magazin haberdir ancak. 8 maç mutlaka oynanmalı. Almanlar’ın dediği, ‘İngiliz haftası’ yani çarşamba-pazar maçlarına gerek yok. 15 hafta olsa tamam da 8 hafta büyük zaman değil. UEFA da buna kesin ‘evet’ der. Fenerbahçelilerin matematiği iyidir. 8 maçta 24 puanı buluruz."





''Rüştü benim evladım zaten''

Corona virüse yakalanan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Rüştü’yü aradım ‘geçmiş olsun’ dedim. Fatih, benim çok sevdiğim bir insandır. 1976’da TFF’de İkinci Başkan iken benim futbolcumdu. Düzgün bir adamdır. Rüştü benim evladım zaten.





''Yabancı hakem taraftarı olmadım hiçbir zaman''

Avrupa'dan hakemler bizim maçları yönetirse kıyamet kopar. Avrupa’dakilerin bizimkilerden aşağı kalır yanı yok. Zekeriya Alp hepimizin dostu. Tecrübeli ve dürüst bir insan. Hakemlerimiz artık eğitimli. Yabancı hakem taraftarı olmadım hiçbir zaman."