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İstanbul'da 5 kişi alkol alıp bölgeye gelen polise akıl almaz tehditlerde bulundu

İSTANBUL Fatih'te 5 kişi alkol alıp sarhoş olduktan sonra çevreyi rahatsız etmeye başladı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine, 'Üniformanızı çıkarın sizinle dışarıda görüşeceğiz' ve 'Silah çekerseniz biz de silah kullanırız, ortalık karışır' gibi tehditler savuran pişkinler, hem para cezası yedi hem de cezaevinin yolunu tuttu.

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Fatih'te cuma günü saat 21.50 sıralarında Balat Mahallesi Mürselpaşa caddesinin üzerinde bulunan parkta, kalabalık bir grubun alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

15 bin 900 lira ceza yazıldı

Polis, parkın içinde ateş yakıp alkol alan 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamına 15 bin 900 lira ceza keserken, şüpheliler polisin görevini yapmasına engel olmaya çalışınca gözaltına alındı.

Polise şoke edici tehditler savurdular

Balat Polis Merkezine götürülen Oktay D. (25), Mahmut Y. (25), Serkan K. (35), Resul Ç. (29) ve İbrahim D. (20) isimli şüpheliler, polise, “Üniformanızı çıkarın sizinle dışarıda görüşeceğiz” ve “Silah çekerseniz biz de silah kullanırız, ortalık karışır”  sözleriyle tehdit ve hakarette bulunarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler taşkınlık yapmaya devam edince, polis havaya ateş açarak kontrolü sağladı.

Şüphelilerin sabıka kaydı kabarık

Şüphelilerden Serkan K.'nın 3 uyuşturucu ticareti, 2 yağma, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, yaralama ve hırsızlık , Oktay D.'nin 2 hırsızlık, suç eşyası satın alma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Mahmut Y.'nin 5 uyuşturucu madde ticareti, 2 yaralama ve İbrahim D.'nin uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Tehditleri yanlarına kar kalmadı, cezaevinin yolunu tuttular

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Görevli Memura Mukavemet”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin karakolun önünde polisle tartıştıkları, ardından gözaltına alındıkları görülüyor.

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