Dolar son 1.5 yılın en zirvesini gördü! Döviz piyasalarında son durum

Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini sarsarken, dolar da rekor üstüne rekor tazeliyor... Dün 6.90 bandını aşan dolar bugün 6.93 seviyesini de geride bıraktı...

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Koronavirüs salgını sonrası sarsılan ekonomi piyasalarında doların ateşi yükseldikçe yükseliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8940 lira, euronun satış fiyatı ise 7,4990 lira olmuştu. Dün 6.90 sınırını aşan dolar, güne 6.91 seviyelerinde başlamıştı. Öğleden sonra ise doların ateşi iyice yükseldi ve yeni bir rekora imza attı.

Saat 15:50 itibariyle döviz fiyatları: Günü 6.91'den başlayan dolar saat 15:50 sularında 6.93 sınırını aşmıştı. Euro ise 7.54 seviyelerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul endeksi ise 96 bin 446 seviyelerinde...

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 2.2 milyar dolar eridi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.2 milyar dolar azalarak 56.0 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 634 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 200 milyon dolar azalışla 56 milyar 48 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Nisan'da 58 milyar 248 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 566 milyon dolar artarak 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 634 milyon dolar azalışla 89 milyar 554 milyon dolardan 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.