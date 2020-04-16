Kayseri'de 63 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

1 Mayıs ne zaman sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak?

AB'den koronavirüs itirafı! İtalya'dan da resmen özür dilendi

Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili sokağa çıkma yasağı mı?