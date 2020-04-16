Kayseri'de 63 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KAYSERİ'de 3 bloktan oluşan 63 daireli site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Abone ol
İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 63 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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