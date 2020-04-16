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Adana'daki trafik kazasında baba ve oğlu ölüme birlikte yürüdü

ADANA'da Yusuf Esen yönetimindeki otomobil kamyonetle çarpıştı. Yaşanan acı kazada otomobil içerisinde oğlu Mustafa Esen ile birlikte bulunan baba Yusuf Esen, hayatını kaybetti.

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Adana'da kamyonla çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kaza sonrası oluşan manzara çok acı oldu.

Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Yusuf Esen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen kamyon şoförü, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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