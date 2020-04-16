Maske başvurusu linki aktif ücretsiz maske başvurusu yapma

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske başvuru...

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EPTTAVM ile yapılacak olan başvurunun ardından telefona gelen SMS kodu sayesinde maskeler eczanelerden temin edilebilinecek. Her pakette 5 adet bulunan maskelerin alınması için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Buna göre; binlerce vatandaş internet aracılığıyla konuya dair detaylı bilgi araştırıyor. "EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden verilebiliyor. ePTTAVM aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.

E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.

ePTTAVM üzerinden maske siparişi nasıl verilir?

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Vatandaşlarımız,

Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor.

Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir?

Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.

Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.