Maske başvurusu linki aktif ücretsiz maske başvurusu yapma

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet maske başvuru...Abone ol
EPTTAVM ile yapılacak olan başvurunun ardından telefona gelen SMS kodu sayesinde maskeler eczanelerden temin edilebilinecek. Her pakette 5 adet bulunan maskelerin alınması için ülke genelinde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek. Buna göre; binlerce vatandaş internet aracılığıyla konuya dair detaylı bilgi araştırıyor. "EPTTAVM ve Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Telefonu olmayanlar bedava maske nasıl alacak? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile ücretsiz maske başvurusu sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden verilebiliyor. ePTTAVM aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.
E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.
ePTTAVM üzerinden maske siparişi nasıl verilir?
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:
Değerli Vatandaşlarımız,
Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor.
Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir?
Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.