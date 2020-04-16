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Koronavirüs ile mücadele için dünyanın en hızlı bilgisayarı geliştirildi

Corona virüs salgını ile savaşmak için dünyanın en hızlı süper bilgisayarı yapıldı. Dağıtılmış bilgi işlem çalışmasını yürüten kuruluş olan Folding @ Home'a göre, ağın toplam gücü 25 Mart'ta saniyede 1.000.000.000.000.000.000 işlemle rekor kırıldı.

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Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok çalışma yürütülüyor. O çalılmalardan birisi de Folding@Home.

Bu proje kapsamında dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaratan ekip bu bilgisayarı corona virüs ile mücadelede kullanıyor.

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ev bilgisayarlarında boş zaman geçiren gönüllüler tarafından yaratıldı. 

Folding @ Home projesine destek veren katılımcılar, bilgisayarlarında basit bir yazılım parçası çalıştırıyorlar ve bu da proteinlerin fiziksel yapısını belirlemeye yardımcı olmaya yarayan programlardaki basit görevleri gerçekleştiriyor. 

Dağıtılmış bilgi işlem çalışmasını yürüten kuruluş olan Folding @ Home'a göre, ağın toplam gücü 25 Mart'ta saniyede 1.000.000.000.000.000.000 işlem ile rekor kırdı. 

Bu, onu mevcut dünyanın en hızlı geleneksel süper bilgisayarı olan ABD'nin Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bilimsel araştırmalar için kullanılandan altı kat daha güçlü hale getirdi.

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