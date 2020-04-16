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ABD'de bir günde 4 bin 931 kişi koronadan öldü! İngiltere ve İspanya'da arttı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükselirken İngiltere ve İspanya'daki rakamlar ürkütücü boyuta ulaştı.

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İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

ABD'de rekor can kaybı
Salgının merkezi haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı. 

İspanya'da ölü satısı arttı
İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi. İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı. Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu.

Japonya'da OHAL ilan edildi
Japonya’da, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Ölü sayısı 195’e yükseldi
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.

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