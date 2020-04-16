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Dorukhan Toköz'den sözleşme açıklaması

Beşiktaş ile sözleşmesi feshettiği iddia edilen Dorukhan Toköz, "Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." dedi.

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Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshettiği yönündeki iddialar açıklık getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi yalan. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." ifadelerini kullandı.

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