Gamze Pala'nın katili dehşete düşürdü! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, iddiaya göre, arkadaşlık teklifini reddeden, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı.

Önce kurşunladı sonra boğazını kesti

Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dalançıkar, belinden çıkardığı tabanca ile Pala’ya ateş etti. Dalançıkar, sırtından vurulan Pala’nın daha sonra bıçakla boğazını kesti. Dalançıkar, kanlar içinde yere yığılıp, hareketsiz yatan kadının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gamze Pala’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise suç aletleri ile bekleyen Savaş Dalançıkar’ı gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

Tutuklandı

Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi’ne sevk edildi. Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Cinayeti itiraf etti

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: "Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Olaya tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar Pala’nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakarak olayı protesto etti.

WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı

Dalançıkar, Gamze Pala’ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek, defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar’ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

Telefon edip mesajlar atmış

Savaş Dalançıkar’ın, Gamze Pala’ya birçok kez arkadaşlık teklif ettiği ancak kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Pala'ya mesajlar gönderen, telefonla arayan ve sürekli takip ederek karşısına çıkan Dalançıkar'ın her defasında reddedildiği ortaya çıktı. Savaş Dalançıkar’ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görüldü.





AK Parti İlçe Başkan Yardımcısıymış

Gamze Pala’nın vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı’ndan mesaj yayımlandı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alım, 'Açımız büyük' bağlığı ile paylaştığı mesajda, "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet kederİi aiİesine ve sevenlerine de sabri cemil dileriz. Mekanı cennet olsun" dedi.

''Tarifi yok bu acının''

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Gamze Pala ile ilgili "Fındıklı teşkilatımızın, en renkli, en cana yakın ve en çalışkan simalarından biriydin sen. Yüreğin hayat doluydu. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir gece bu; tarifi yok ki bu acının. Başımız sağolsun. Mekanın cennet, makamın âlî olsun güzel kalpli kardeşim" paylaşımında bulundu.

''Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz''

Fındıklı Belediye Başkanı CHP’li Ercüment Çevratoğlu da 'Üzgünüz, öfkeliyiz, yaştayız' başlığı ile yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun."