Koronavirüs sonrası Zekeriyaköy'deki evlere talep arttı kiralar yükseldi

Sarıyer Zekeriyaköy'de son bir ayda çok sayıda eşyalı villa tarzı ev kiralanırken, ev sayısının az olduğu ancak talebin her geçen gün artmaya devam ettiği belirtiliyor.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar kalabalığın olmadığı, bölgelerde yaşamaya başladı.

Özellikle evde kal çağrıları sonrası evinden çalışan ve kendini izole etmek isteyen pek çok kişi sakin bölgelerde eşyalı ev kiralıyor.

İstanbul'da o yerlerinde başında Sarıyer Zekeriyaköy geliyor.

Kiralar 30 bin liraya kadar çıkıyor

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana çok sayıda vatandaş Sarıyer Zekeriyaköy'de eşyalı villa tarzı ev kiraladı. Ev sayısının az olduğu ancak talebin yüksek olduğu ifade edilirken, kira fiyatları 5 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor.

"Bu dönemde çok fazla talep var''

Yıllardır Zekeriyaköy'de yaşayan Mikail Yağcı, "Koronavirüs öncesi kiralarda bir düşüş vardı. Bu dönemde çok fazla talep var. Burası çok rahat. Kimse yok. Kurallara da uymaya çalışıyoruz. Son dönemde bir artış var" şeklinde konuştu.

Melahat Yağcı, "Burada bazı evler yazlık gibi kullanılıyor. Son dönemde bir çoğunun dolduğunu öğreniyoruz. Şehirden buraya oturmaya gelen komşularımız var" diye konuştu.