Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 Mayıs’a kadar ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan’dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs’a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

OHAL gerekliliğine yönelik uzman raporunun hazırlanması için oluşturulan komitenin hükümete sunduğu tavsiye sonrası bu kararın alındığını kaydeden Abe, vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Abe, mevcut 7 bölgenin yanı sıra Hokkaido, İbaraki, İşikawa, Gifu, Aiçi ve Kyoto’da vaka sayılarının yükseldiğini dile getirdi.

Altın Hafta Tatili

Nisan sonu ve mayıs başına denk gelen tatil dönemine dikkati çeken Abe, "Altın Hafta Tatili kapsamında insan hareketliliğini azaltma hedefiyle tüm bölgelerde OHAL şartlarını uygulama kararı aldık." dedi.

Abe, insanlar arası temasın yüzde 80 azaltılması gerektiğinin altını çizerek "Ülke genelinde eyaletler arasında gereksiz seyahat ve eve dönüşlerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Abe, virüs tedbirleri kapsamında, gelir düzeyine bakılmaksızın her vatandaşa 100 bin yen (6 bin 450 lira) mali destek verilmesinin gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Yarın akşam düzenleyeceği basın toplantısında Abe'nin halka OHAL şartlarını açıklaması bekleniyor.

Sokağa çıkılması halinde yaptırım uygulanmıyor

Merkezi hükümetçe OHAL kapsamında eyalet valilerine salgını önlemek amacıyla bazı yetkiler veriliyor. Buna göre valiler, tıbbi yardım amacıyla özel mülk ve binaları geçici olarak istimlak edebiliyor.

Gıda ve ilaç satışı yapan firmaların, satış yapmayı kabul etmemeleri halinde valiler, bu firmaların stoklarına el koyabiliyor ve ceza uygulayabiliyor.

Valiler, halka "OHAL’de ilaç, gıda ve para ihtiyacı haricinde dışarı çıkılmaması" çağrısında bulunabiliyor. Sokağa çıkılmasında ise yaptırım uygulanmıyor.

Okul ve eğlence yerleri kapatılabilirken çocuk yuvaları, yaşlı bakım ve yardım merkezlerinin açık kalma süreleri sınırlandırılabiliyor.

Firmalardan evden çalıştırma, esnek çalışma saati uygulama, şubelerin geçici olarak kapatılması talep edilebiliyor.

Öte yandan valiliklerce alışveriş merkezi, tiyatro, etkinlik mahalleleri, otel, spor salonu, havuz, müze, kütüphane ve gece kulübü gibi büyük kapasiteli tesisler kapatılabiliyor.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 932'ye, ölü sayısı 199’a yükseldi.