Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL Avcılar'da karşı yönden gelen iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.Abone ol
İSTANBUL Avcılar İBB Sosyal Tesisleri civarında karşı yönden gelen iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.
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