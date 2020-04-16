HABER /  YEREL

Bursa'da koronavirüsü yenip notuyla duygulandırdığı sağlıkçıları ziyaret etti

BURSA'da koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Ömer Şimşek (24), önce taburcu olurken bıraktığı notla sağlık çalışanlarını duygulandırdı şimdi de eline aldığı çiçekle ziyarete giderek mutlu olmalarını sağladı.

Abone ol

Bursa'da koronavirüsü yenen ve taburcu olurken yatağına bıraktığı notla sağlık çalışanlarını duygulandırmıştı.

"Sizlere bir hayat borçluyum"

İnegöl Devlet Hastanesi'nden 11 Nisan tarihinde taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin" notunu yazıp, yatağına bıraktı. Sağlık çalışanları, kağıdı bulduklarında duygu dolu anlar yaşand

Sağlık çalışanları moral buldu

Sağlığına kavuşan Şimşek, hastaneye gelerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başhekim Hayrettin Göçmen tarafından karşılanan Şimşek, elindeki çiçekleri başhekime takdim etti. Göçmen ise, “Çok teşekkürler. Seni böyle görmek bizlere moral veriyor. Çok geçmiş olsun” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
ABD'de bir günde 4 bin 931 kişi koronadan öldü! İngiltere ve İspanya'da arttı
DSÖ'den Türkiye için karamsar koronavirüs raporu! Sekteye uğratıyor
Gamze Pala'nın katili dehşete düşürdü! Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Lütfiye Selva Çam görevinden alındı mı AK Parti'den açıklama
Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili sokağa çıkma yasağı mı?
ÖNCEKİ HABERLER
İki MİT şehidini ifşa eden Ümit Özdağ hakkında fezleke hazırlandı
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Çalık Holding'den Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine büyük destek!
İşçilerin koronavirüs raporu açıklandı 257 DİSK üyesi korona 4 işçi ise öldü
Dorukhan Toköz'den sözleşme açıklaması
Cem Özer'in eşi Pınar Dura kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar