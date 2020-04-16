Bursa'da koronavirüsü yenip notuyla duygulandırdığı sağlıkçıları ziyaret etti

BURSA'da koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Ömer Şimşek (24), önce taburcu olurken bıraktığı notla sağlık çalışanlarını duygulandırdı şimdi de eline aldığı çiçekle ziyarete giderek mutlu olmalarını sağladı.

Abone ol

Bursa'da koronavirüsü yenen ve taburcu olurken yatağına bıraktığı notla sağlık çalışanlarını duygulandırmıştı.

"Sizlere bir hayat borçluyum"

İnegöl Devlet Hastanesi'nden 11 Nisan tarihinde taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin" notunu yazıp, yatağına bıraktı. Sağlık çalışanları, kağıdı bulduklarında duygu dolu anlar yaşand

Sağlık çalışanları moral buldu

Sağlığına kavuşan Şimşek, hastaneye gelerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başhekim Hayrettin Göçmen tarafından karşılanan Şimşek, elindeki çiçekleri başhekime takdim etti. Göçmen ise, “Çok teşekkürler. Seni böyle görmek bizlere moral veriyor. Çok geçmiş olsun” dedi.